In New York hat die Wahl des neuen Bürgermeisters begonnen.

Die Stimmlokale öffneten um elf Uhr unserer Zeit. Als Favorit für die Nachfolge von Amtsinhaber de Blasio gilt der demokratische Politiker Adams, der derzeit Stadtteil-Bürgermeister von Brooklyn ist. Chancen werden auch dem Republikaner Sliwa zugerechnet. Erste Ergebnisse werden für morgen erwartet. Bürgermeisterwahlen gibt es auch in mehreren weiteren Städten, darunter in Atlanta, Boston, Miami und Seattle.



In den Bundesstaaten Virginia und New Jersey begannen Gouverneurswahlen. Vor allem jene in Virginia gilt als wichtiger Stimmungstest für US-Präsident Biden und seine Demokraten. Erwartet wird ein enger Ausgang zwischen dem Demokraten McAuliffe und dem Republikaner Youngkin. In New Jersey gilt der demokratische Amtsinhaber Murphy als klarer Favorit gegen den Republikaner Ciattarelli.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.