In den USA haben Vertreter der indigenen Völker anlässlich des sogenannten Kolumbus-Tags an ihr kulturelles Erbe erinnert.

Sie führten Aufklärungskampagnen durch und erinnerten die Regierung von Präsident Biden an das Versprechen zur Einhaltung ihrer Rechte. Der Tag biete Anlass zum Feiern und zum Nachdenken, hieß es. Es gehe auch darum zu erkennen, dass die indigene Gemeinschaften nach wie vor für Landrechte, für die Einhaltung von Verträgen durch den Staat, für Sichtbarkeit und Verständnis kämpfen müssten.



Der Feiertag erinnert an die Entdeckung Amerikas 1492 durch den europäischen Seefahrer Christoph Kolumbus. Er wird mit Paraden und Veranstaltungen begangen. Auch in anderen Ländern des Kontinents wird der Kolumbus-Tag gefeiert. Die Bezeichnung ist umstritten, da mit der Entdeckung auch großes Leid über die Ureinwohner des Kontinents gekommen ist. In den USA wird er inzwischen zunehmend als Tag der indigenen Völker wahrgenommen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.