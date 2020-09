In den USA hat die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Corona-Virus die Schwelle von sechs Millionen überstiegen.

Die amerikanische Behörde zur Seuchenbekämpfung - CDC - meldete knapp sechs Millionen 5.000 Fälle. An oder mit der Krankheit starben bislang 183.050 Menschen. Die USA sind in absoluten Zahlen das weltweit am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Präsident Trump steht wegen seines Umgangs mit ihr in der Kritik.