Die US-Regierung hat einen Plan zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Palästinenser vorgestellt.

Das Papier mit dem Titel "Frieden zu Wohlstand" sieht Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren vor. Damit soll nach Darstellung des Weißen Hauses das Bruttosozialprodukt der Palästinenser verdoppelt werden. Die Initiative, die Teil des unveröffentlichten Nahost-Friedensplans der US-Regierung ist, wird nächste Woche Thema auf einer Konferenz in Bahrain sein. Die Palästinenser boykottieren das Treffen.