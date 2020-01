Investor Warren Buffett zieht sich komplett aus dem amerikanischen Zeitungsgeschäft zurück.

Wie seine Firma Berkshire Hathaway in New York mitteilte, werden alle 31 Zeitungen und Dutzende andere Printprodukte für 140 Millionen Dollar an Lee Enterprises verkauft. Das Unternehmen hatte Buffetts Mediensparte bereits seit Juli 2018 verwaltet.