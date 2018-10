Durch den Hurrikan "Michael" sind in den USA nach neuesten Angaben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Behörden mitteilten, durchsuchten die Rettungskräfte mit Suchhunden die Trümmer, die der Wirbelsturm hinterlassen hat. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Toten weiter steigt, weil bislang noch keine Informationen aus den am stärksten getroffenen Ortschaften an der Küste vorliegen.



"Michael" war mit Windgeschwindigkeiten von rund 250 Kilometern pro Stunde über den Südosten der USA hinweggezogen. Es war der heftigste Hurrikan, der in der Region je gemessen wurde.