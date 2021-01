In den Vereinigten Staaten sind seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 20 Millionen Infektionen mit dem Virus nachgewiesen worden.

Das entspricht rund einem Viertel aller weltweit verzeichneten Ansteckungen, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. Mehr als 340.000 Todesfälle werden mit der dadurch ausgelösten Erkrankung in Verbindung gebracht. Landesweit werden in den USA derzeit mehr als 125.000 Menschen wegen Corona im Krankenhaus behandelt. - In den USA leben rund 330 Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.