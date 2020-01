Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen zu einer Entschärfung des Irankonflikts beitragen.

Darauf verständigten sich Diplomatenkreisen zufolge die Außenminister der drei Länder bei einem Treffen in Brüssel. Man wolle sich bei anstehenden Gesprächen eng miteinander abstimmen, um die Lage zu deeskalieren. Der iranische Präsident Ruhani forderte wegen der Tötung von General Soleimani durch die USA erneut Vergeltung. Die Amerikaner müssten wissen, dass sie vor den Konsequenzen dieses Verbrechens nicht geschützt seien, sagte Ruhani in einem Telefonat mit dem französischen Staatschef Macron. Im Irak kündigten pro-iranische Milizen einen - so wörtlich - "Krieg gegen die US-Präsenz" in der Golfregion an.