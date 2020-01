Bundesaußenminister Maas dringt auf ein geschlossenes Auftreten der Europäer im Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Nur so könne man Einfluss nehmen auf die Entwicklung, sagte Maas den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. So verfügten die Europäer nach allen Seiten über belastbare diplomatische Kanäle. Maas äußerte sich vor einem Sondertreffen der EU-Außenminister in Brüssel. Dabei soll nach seinen Worten ein gemeinsames Vorgehen mit dem Ziel vereinbart werden, sich vor Ort für einen Abbau der Spannungen und eine Bewahrung von Stabilisierungserfolgen einzusetzen. Gerade im Irak stehe auch für die Sicherheit Europas viel auf dem Spiel, warnte Maas.



Ein weiteres Thema des Sondertreffens ist die Lage in Libyen.