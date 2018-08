US-Außenminister Pompeo hat die Bedeutung der Sanktionen gegen den Iran hervorgehoben.

Er sagte auf dem Rückflug einer Asienreise, die Vereinigten Staaten würden die Sanktionen gegen den Iran durchsetzen. Man müsse die bösartigen Aktivitäten des Iran zurückdrängen. Zugleich sei man offen für Fortschritte in den Beziehungen zum Iran, wenn die Regierung in Teheran ihre Politik ändere, erklärte Pompeo.



Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran werden morgen die ersten Sanktionen wieder wirksam, die nach der Unterzeichnung des Atomvertrages ausgesetzt worden waren. Eine zweite Runde soll im November in Kraft treten.