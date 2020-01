US-Präsident Trump droht Teheran, 52 "strategisch und kulturell" wichtige iranische Ziele anzugreifen, sollte es Angriffe auf amerikanische Einrichtungen geben. Man wolle keine Drohungen mehr.

Trump schreibt auf Twitter, unter den ausgewählten Zielen seien auch welche, die wichtig für die iranische Kultur seien. Teheran hatte Rache geschworen, nachdem die USA bei einem Luftangriff im Irak den iranischen General Soleimani getötet hatten.



Mit der Zahl von 52 ausgewählten potenziellen iranischen Zielen spielte Trump auf die Zahl der amerikanischen Geiseln bei der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979 an.



Gestern Abend schlugen Geschosse nahe der US-Botschaft in Bagdad ein, ebenso auf einem irakischen Stützpunkt, auf dem amerikanische Soldaten stationiert sind. Pro-iranische Milizen im Irak forderten die irakische Truppen und Sicherheitskräfte auf, sich von US-Soldaten auf Stützpunkten im Irak zu entfernen.