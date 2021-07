In den USA sind vier Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes in Abwesenheit der versuchten Freiheitsberaubung angeklagt worden.

Die Staatsanwaltschaft in New York wirft ihnen vor, im Stadtteil Brooklyn die Entführung einer iranisch-stämmigen US-Menschenrechtsaktivistin geplant zu haben. Im Iran hätte der Frau als Kritikerin des dortigen Regimes Strafverfolgung gedroht, teilte das US-Justizministerium mit. Die Bundespolizei FBI habe den Entführungsplan rechtzeitig durchkreuzt.



Die vier Verdächtigen befinden sich den Angaben zufolge im Iran. Einer fünften Person, die in Kalifornien lebt, wird vorgeworfen, bei der Finanzierung des Vorhabens geholfen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.