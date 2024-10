Unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten melden unter anderem die Nachrichtenagenturen AP und Reuters, die USA würden die israelischen Vorbereitungen zur Verteidigung aktiv unterstützen. Ein Angriff des Iran stehe unmittelbar bevor. Dieser werde schwerwiegende Folgen für den Iran haben, warnte der US-Beamte. Auch aus Kreisen der israelischen Regierung heißt es laut dem US-Portal "Axios", man rechne innerhalb der nächsten Stunden mit einem Angriff.

Bereits im April hatte der Iran Israel mit mehr als 300 Drohnen und Raketen angegriffen. Die meisten konnten abgewehrt werden - auch mit Hilfe israelischer Verbündeter. Das iranische Regime sah in seinem Angriff Vergeltung für einen mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus mit mehreren Toten.

Nach Raketenbeschuss durch die irantreue Hisbollah-Miliz sind in Israel bereits öffentliche Versammlungen begrenzt und Strände geschlossen worden. Das teilte das israelische Militär mit, das die neuen Richtlinien bekannt gab.

Die Hisbollah hatte Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt sowie den Sitz des israelischen Geheimdienstes Mossad in Tel Aviv abgefeuert. Nahe der Metropole schlugen Raketenteile auf einer Autobahn ein. Mehrere Menschen wurden verletzt. In einigen Vorstädten von Tel Aviv gab es Luftalarm.

Die israelischen Streitkräfte sprechen unterdessen von heftigen Gefechten mit der Hisbollah im Süden des Libanon. Anders lautet die Darstellung der Miliz selbst. Deren Pressebüro gab gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, es habe bis zum Dienstagnachmittag keine Zusammenstöße mit den israelischen Truppen gegeben. Alle Kämpfer seien aber bereit "für eine echte Konfrontation".

Das israelische Militär war in der Nacht mit Bodentruppen in das Nachbarland eingedrungen. Laut Mitteilung handelt es sich um eine ”lokal begrenzte” Operation gegen Infrastruktur der Hisbollah-Miliz in grenznahen Dörfern . Die Operation werde parallel zu den Kämpfen im Gazastreifen gegen die Hamas und in anderen Gebieten fortgesetzt.