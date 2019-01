Der Syrien-Beauftragte der US-Regierung, Jeffrey, wird auch neuer Sondergesandter für den Kampf gegen die IS-Terrormiliz.

Dies teilte das Außenministerium in Washington mit. Jeffrey wird damit Nachfolger des zurückgetretenen Sondergesandten McGurk. Dieser hatte ebenso wie Verteidigungsminister Mattis sein Amt aufgegeben, nachdem Präsident Trump den Abzug aller US-Soldaten aus Syrien beschlossen hatte.



Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf einen hochrangigen Mitarbeiter des Außenministeriums, dass es für den Truppenabzug keinen Zeitplan gebe. Der Rückzug solle so ablaufen, dass die USA zusammen mit ihren Partnern weiterhin Druck auf den IS ausüben könnten, sagte der Mitarbeiter Reuters. Zuletzt hatte bereits Trump erklärt, dass die Truppen nicht so schnell heimgeholt würden wie ursprünglich angekündigt.