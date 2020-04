Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden hat die Vorwahl im US-Bundesstaat Ohio gewonnen.

Da in Ohio Ausgangsbeschränkungen gelten, stimmte die Bevölkerung per Brief ab. Es war der erste größere Test einer reinen Briefwahl inmitten der Coronavirus-Krise. Die Wahlbeteiligung war niedrig. Etwa 1,5 Millionen Stimmen seien abgegeben worden, teilten die Behörden mit. 2016 waren es 3,2 Millionen. Die Vorwahl war ursprünglich für den 17. März geplant gewesen.