Der US-Senator John McCain ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte sein Büro in Washington mit.

McCain hatte an Krebs gelitten. Er galt als einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker von Präsident Trump. McCain vertrat seit Jahrzehnten den Bundesstaat Arizona im Kongress. 2008 trat er als Präsidentschaftskandidat der Republikaner gegen den Demokraten Obama an und unterlag. Während des Vietnamkriegs befand sich McCain mehr als fünf Jahre in Gefangenschaft und musste Folter erdulden.



Trump machte sich in seinem Wahlkampf darüber lustig. McCain sei für ihn kein Held, sagte er damals. Er möge Leute, die nicht gefangen worden seien. Trump selbst hatte den Wehrdienst einst umgangen. Via Twitter kondolierte er nun der Familie des Verstorbenen.