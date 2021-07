US-Präsident Biden will den Juristen Gitenstein zum Botschafter seines Landes bei der Europäischen Union berufen.

Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Gitenstein war demnach von 2009 bis 2012 Botschafter der USA in Rumänien. Er habe das vergangene Jahrzehnt an Projekten in Mittel- und Osteuropa gearbeitet. Als Botschafter und später als Anwalt habe er sich besonders für den Kampf gegen Korruption eingesetzt, hieß es weiter.

