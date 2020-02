Im Streit um eine angebliche Einflussnahme der US-Regierung auf die Justiz hat sich Justizminister Barr nun doch zu einer Ausssage vor dem Repräsentantenhaus bereit erklärt.

Wie sein Ministerium in Washington mitteilte, will sich Barr am 31. März vor dem zuständigen parlamentarischen Ausschuss äußern. Die Aussage hatte der Vorsitzende des Gremiums, der Demokrat Nadler, beantragt. Nadler hatte dies mit der Sorge seiner Partei begründet, dass Barr das Justizwesen für politische Zwecke missbraucht haben könnte. Dieser hatte eine Aussage zuvor ein Jahr lang verweigert.



Der Streit zwischen dem Minister und den Demokraten hatte sich kürzlich durch den Fall des früheren Präsidentenberaters Stone noch einmal verschärft. Stone war im November im Zuge der Ermittlungen zur Russland-Affäre schuldig gesprochen worden, unter anderem wegen Falschaussagen und der Bedrohung von Zeugen. Die Staatsanwaltschaft verlangt deshalb für ihn sieben bis neun Jahre Haft. Barr hatte diese Forderung als ungewöhnlich hoch kritisiert. Vier Staatsanwälte traten daraufhin zurück.