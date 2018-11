Einen Tag nach den Kongresswahlen in den USA ist Justizminister Sessions von seinem Amt zurückgetreten.

In einem Schreiben Sessions heißt es, er habe seinen Rücktritt auf Bitte des Präsidenten eingereicht. Trump kündigte über den Kurznachrichtendienst Twitter an, dass die Amtsgeschäfte zunächst von Stabschef Whitaker übernommen würden. Ein Nachfolger des Justizministers werde zu einem späteren Zeitpunkt nominiert.



Trump hatte Sessions in der Vergangenheit mehrfach öffentlich kritisiert. Deshalb war damit gerechnet worden, dass der Justizminister nach den Kongresswahlen entlassen wird. Sessions war eine zentrale Figur bei den Ermittlungen gegen Trump in der Russland-Affäre.