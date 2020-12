US-Justizminister Barr hat Vorwürfe von Präsident Trump entkräftet, nach denen es angeblich massiven Betrug bei der Wahl vor vier Wochen gab. Barr sagte der Nachrichtenagentur AP, das Justizministerium habe keine größeren Unregelmäßigkeiten festgestellt, die Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt haben könnten.

Staatsanwälte und FBI-Agenten im ganzen Land seien Beschwerden und Hinweisen auf angeblichen Betrug nachgegangen. Barr hatte eine Woche nach der Wahl eine Direktive ausgegeben, die es US-Staatsanwälten erlaubte, "substanzielle Vorwürfe" von Wahlbetrug zu untersuchen.



Mitte November hatte bereits die für die Sicherheit von Wahlen zuständige Behörde Cisa im US-Heimatschutzministerium erklärt, sie habe keine Hinweise auf Wahlbetrug. Es sei sogar die sicherste Wahl in der Geschichte der USA gewesen. Wegen dieser Einschätzung hatte Trump danach Cisa-Chef Krebs entlassen.

Trump weigert sich nach wie vor, seine Niederlage einzuräumen

Trump weigert sich nach wie vor, den Sieg des gewählten Präsidenten Biden anzuerkennen und geht in einigen Bundesstaaten noch immer juristisch gegen die Wahlergebnisse vor. Belege für seine Behauptungen, die Wahl sei gefälscht vorden, hat er bislang nicht präsentiert.



Am Dienstag reichte sein Team eine neue Klage im Bundesstaat Wisconsin ein. Trumps Anwälte forderten darin, 220.000 per Post eingesandte Stimmzettel nicht mehr zu berücksichtigen. Am Vortag hatten die Bundesstaaten Wisonsin und Arizona gleichermaßen Biden offiziell als Wahlsieger bestätigt.



