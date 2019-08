Die US-Staaten Kalifornien und Massachusetts haben wegen gelockerter Artenschutzregeln Klagen angekündigt.

Die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten verwiesen dabei auch auf einen aktuellen Bericht der Vereinten Nationen. Darin wird davor gewarnt, dass weltweit mehr als eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Dies sei nicht die Zeit, nicht oder nur langsam zu handeln oder sogar rückwärts zu gehen, so die Juristen.



Die US-Regierung hatte zuvor eine umstrittene Änderung beim Artenschutz vorgenommen: Demnach sollen gefährdete Tier- und Pflanzenarten nicht mehr unmittelbar denselben Schutz bekommen wie bedrohte. Außerdem erlaubt die Änderung den Bundesbehörden erstmals, die wirtschaftlichen Kosten für den Schutz einer speziellen Art zu berücksichtigen.



Umweltschützer kritisierten die Änderungen. Mehrere Naturschutzgruppen kündigten ebenfalls Klagen an. Das nun geänderte Gesetz gibt es seit 1973. Derzeit stehen in den USA mehr als 1600 Arten unter Schutz. Die Regierung begründete die Lockerungen damit, dass das Geld nun gezielt den seltensten Arten zugute komme.