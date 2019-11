Der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Klage gegen den E-Zigaretten-Hersteller Juul angekündigt.

Der Vorwurf lautet, in Werbekampagnen habe das Unternehmen Minderjährige angesprochen. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Becerra sagte, Juul und die E-Zigaretten-Industrie wollten mit irreführendem Marketing Kinder in ihr Netz locken. Den Angaben der Justiz zufolge soll Juul auch gegen seine Verpflichtung verstoßen haben, das Alter von Konsumenten zu überprüfen.



Elektrische Zigaretten erfreuen sich schon seit Jahren stark wachsender Beliebtheit. In Kalifornien ist der Verkauf solcher Produkte an Menschen unter 21 Jahren verboten.



Die Branche steht in den USA derzeit wegen einer Reihe von Lungenerkrankungen und Todesfällen nach dem Konsum von E-Zigaretten unter Druck.