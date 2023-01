Polizei geht gegen die Bolsonaro-Anhänger vor. (IMAGO / Fotoarena / IMAGO / Ton Molina)

Vor Beginn des Nordamerika-Gipfels gaben die drei Länder eine gemeinsame Stellungnahme ab. Darin heißt es, man stehe an der Seite Brasiliens bei der Wahrung seiner demokratischen Institutionen. Die Angriffe auf die braslianische Demokratie und die friedliche Machtübergabe seien zu verurteilen.

Gestern hatten Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz in Brasília gestürmt und in den Gebäuden erhebliche Schäden angerichtet. Inzwischen liefen Ermittlungen gegen die Beteiligten an. Die Behörden sprechen von bislang 1.200 Festnahmen. Sicherheitskräfte räumten heute ein Camp der Bolsonaro-Anhänger in der brasilianischen Hauptstadt.

Bolsonaro selbst hatte sich von den gewalttätigen Aktionen distanziert. Er hält sich derzeit in den USA auf. Nach jüngsten Meldungen wurde er dort wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.