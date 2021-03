US-Sicherheitskräfte haben nach Hinweisen auf einen möglichen erneuten Angriff auf das Kapitol in Washington die Vorkehrungen verschärft.

Geheimdienstinformationen deuteten auf den Plan einer Miliz zum Angriff auf den Sitz des Kongresses am morgigen Donnerstag hin, teilte die Kapitol-Polizei mit. Man sei sich potenzieller Bedrohungen bewusst und darauf vorbereitet. Neben der Errichtung von Barrieren sei unter anderem die Zahl der Sicherheitskräfte zum Schutz des Parlaments erhöht worden.



Anhänger des abgewählten und inzwischen aus dem Amt geschiedenen US-Präsidenten Trump hatten am 6. Januar während einer Sitzung des Kongresses das Kapitol gestürmt und dort Chaos und Verwüstung angerichtet. Die Kapitol-Polizei geriet danach in die Kritik, weil Sicherheitskräfte des Parlaments nicht auf den Angriff vorbereitet waren und die Eindringlinge nicht stoppen konnten. Mindestens fünf Menschen kamen bei den Krawallen ums Leben, darunter ein Polizist. Der damalige Chef der Kapitol-Polizei, Sund, trat zurück.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.