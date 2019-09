Mehrere Bundesstaaten in den USA haben wegen kartellrechtlicher Bedenken eine Untersuchung gegen den Internetkonzern Facebook eingeleitet.

Die Generalstaatsanwältin von New York, James, teilte mit, es solle geprüft werden, ob das Unternehmen die Daten von Verbrauchern in Gefahr gebracht habe. Außerdem gehe es um Vorwürfe, wonach Facebook die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und die Preise für Werbeanzeigen in die Höhe getrieben habe. Den Angaben zufolge beteiligen sich neun Bundesstaaten sowie Generalstaatsanwälte der Republikaner und der Demokraten an der Untersuchung. Nach Informationen des "Wall Street Journal" sollen in der kommenden Woche ähnliche Ermittlungen gegen den Google-Konzern eingeleitet werden.