Im Streit zwischen den USA und Mexiko über Zölle und Migration gibt es noch keine Einigung.

Man habe Fortschritte erzielt, aber bei weitem nicht genug, teilte US-Präsident Trump mit, der sich in Irland aufhält und an den Verhandlungen in Washington nicht teilnahm. Die mexikanische Regierung erklärte, dass die Verhandlungen heute fortgesetzt werden.



Sollte es zu keiner Einigung kommen, würden ab der kommenden Woche alle Importe aus Mexiko mit Sonderzöllen in Höhe von fünf Prozent belegt, schrieb Trump. Der US-Präsident will Mexiko mit der Zolldrohung dazu bewegen, mehr für die Grenzsicherung zu tun, um die Migration in die USA einzudämmen.