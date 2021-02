Ein erstes Treffen zwischen US-Präsident Biden und Senatoren der oppositionellen Republikaner über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket hat noch kein Ergebnnis gebracht.

Die republikanische Senatorin Collins sagte in Washington, zwar sei das etwa zweistündige Gespräch im Weißen Haus exzellent und sehr produktiv gewesen.

Eine Einigung haben man von dem ersten Treffen aber ohnehin nicht erwartet. Auch Bidens Sprecherin Psaki erklärte, es gebe in einigen Bereichen Übereinstimmung; der Vorschlag der Republikaner sei jedoch in manchen Bereichen nicht ausreichend. Biden werde keine Einigung akzeptieren, die der Corona-Krise nicht gerecht werde.



Der neue Präsident bemüht sich um eine überparteiliche Einigung auf ein Maßnahmenbündel im Umfang von rund 1,9 Billionen US-Dollar. Dies entspräche fast zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Den Republikanern ist das zu hoch, ihr Vorschlag umfasst nur etwa 600 Milliarden Dollar. Ende Dezember hatte der Kongress bereits ein Hilfspaket in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar verabschiedet.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.