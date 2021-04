Die USA führen nach eigenen Angaben keine Diskussionen über einen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.

Die Haltung der amerikanischen Regierung dazu habe sich nicht geändert, sagte Präsidialamtssprecherin Psaki in Washington. Ein gemeinsamer Boykott der USA und ihrer Partner stehe nicht zur Diskussion, hieß es. Zuvor hatte das amerikanische Außenministerium angedeutet, dass sich die Regierung in dieser Frage abstimme. Dies hatte in Peking Kritik ausgelöst. Die Vereinigten Staaten werfen China Menschenrechtsverletzungen vor, insbesondere im Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren

