Nach Angaben der US-Regierung erhalten ausländische Studierende, deren Kurse im nächsten Semester ausschließlich online stattfinden, kein Einreisevisum mehr.

Das geht aus einer veröffentlichten Erklärung der Einwanderungsbehörde hervor. Von der Maßnahme dürften wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Universitäten und Studierende betroffen sein.



Die Regierung hatte erst in der vergangenen Woche ihre Ankündigung zurückgenommen, ausländische Studierende auszuweisen, die wegen der Corona-Pandemie nur an Online-Kursen teilnehmen können. Gegen das umstrittene Vorhaben waren mehrere Universitäten und Bundesstaaten vor Gericht gezogen. Viele US-Hochschulen sind auf die von ausländischen Studierenden gezahlten Gebühren stark angewiesen. - In den USA studieren schätzungsweise rund eine Million Ausländer.