Ein US-Gericht hat eine Klage zu den unter deutscher Kolonialherrschaft verübten Verbrechen im heutigen Namibia verworfen.

In der Sammelklage forderten die Volksgruppen der Herero und Nama eine Entschädigung von Deutschland. Sie machten unter anderem geltend, dass Einnahmen der früheren deutschen Reichsregierung aus dem Landraub an den Herero und Nama in den Erwerb von Immobilien in der Stadt New York geflossen seien - darunter der heutige Sitz der deutschen UNO-Vertretung. Wegen deutscher Geschäftstätigkeiten in den USA verwiesen sie auf eine Ausnahmeregelung in einem US-Gesetz, das ausländische Staaten eigentlich vor solchen Klagen schützt.



Die zuständige New Yorker Bundesrichterin entschied jedoch, dass die Kläger die Ausnahmeregelung zu weit fassten und der Fall geschlossen werde.



Zwischen 1904 und 1908 waren unter der deutschen Kolonialherrschaft auf dem Gebiet des heutigen Namibia zehntausende Herero und Nama getötet worden.