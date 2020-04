In den USA ist der tödlich verunglückte NBA-Star Kobe Bryant in die Hall of Fame des Basketballs aufgenommen worden.

Der 41-Jährige sei einer der größten Sportler gewesen, die jemals das Parkett einer Basketball-Arena betreten hätten, hieß es zur Begründung. Bryant war Ende Januar zusammen mit seiner 13 Jahre alten Tochter und sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauber-Absturz nahe Los Angeles ums Leben gekommen.