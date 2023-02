Das US-Verteidigungsministerium hält an den Verpflichtungen aus dem "New-Start"-Vertrag fest. (SAUL LOEB / AFP)

Pentagon-Sprecherin Singh erklärte, in Bezug auf die Verpflichtungen ändere sich nichts. Die Ankündigung des russischen Staatschefs Putin, den Vertrag auszusetzen, nannte sie unglücklich und unverantwortlich. Das Außenministerium in Moskau hatte im Anschluss an Putins Äußerungen mitgeteilt, dass sich Russland vorerst weiter an die vereinbarte Obergrenze für Atomwaffen halten werde.

Die Pentagon-Sprecherin machte auch deutlich, dass Washington und Moskau weiterhin miteinander kommunizieren. Es sei nicht so, dass man nicht mehr miteinander rede, sagte sie.

