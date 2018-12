Eine von US-Präsident Trump eingesetzte Kommission hat sich für die Bewaffnung von Lehrern an Schulen ausgesprochen.

Damit könnten Lehrer im Fall eines Amoklaufs schnell und effektiv reagieren, heißt es in einem Bericht des Gremiums. Die Kommission empfiehlt auch, ehemalige Soldaten und Polizisten einzustellen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Forderungen nach einer Heraufsetzung des Mindestalters für den Erwerb von Schusswaffen wurden abgelehnt. Die Kommission war nach dem Massaker vom Februar an einer High School in Parkland mit 17 Toten einberufen worden.



Die US-Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union verurteilte die Vorschläge. Die einflussreiche demokratische Abgeordnete Pelosi sagte, die Kommission habe bei ihren Vorschlägen vor allem an die Interessen der Waffenlobby gedacht.