Die USA wollen den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan bis Ende August abschließen.

Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, in Washington mit. Präsident Biden hatte zuvor Spekulationen zurückgewiesen, dass der Abzug der US-Truppen bereits in wenigen Tagen komplett abgeschlossen sein könnte.



Heute verließen die US- und andere Soldaten aus Nato-Staaten den größten ausländischen Stützpunkt in Afghanistan. Ein hoher Beamter des US-Militärs sagte, der Stützpunkt Bagram sei an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden. Angesichts dessen wurde spekuliert, dass der vor wenigen Monaten begonnene Abzug der internationalen Truppen kurz vor dem Abschluss stehen könnte. Die USA hatten angekündigt, bis spätestens 11. September alle Truppen abzuziehen. Die Bundeswehr hatte am Dienstag ihre letzten verbliebenen Soldaten aus dem Norden des Landes ausgeflogen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.