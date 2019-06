Zwischen den USA und der Türkei spitzt sich der Streit um Rüstungsgeschäfte Ankaras zu.

Die Türkei habe bis Ende Juli Zeit, um auf den Kauf russischer S-400-Flugabwehrraketen zu verzichten, teilte die Staatssekretärin im Pentagon, Lord, mit. Verteidigungsminister Shanahan drohte in einem Brief an seinen türkischen Amtskollegen Akar mit dem Stopp einer Vereinbarung über den Verkauf moderner F-35-Kampfflugzeuge. Auch das Ausbildungsprogramm für türkische Piloten könne beendet werden. Die US-Regierung betrachtet die russischen Raketen als Bedrohung für die Kampfjets.



Mit der Bestellung des russischen S-400-Systems hat die Türkei auch in der Nato Verärgerung ausgelöst.