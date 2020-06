In den USA ist ein neuer Konflikt zwischen der Regierung von US-Präsident Trump und der Justiz eskaliert.

Im Mittelpunkt steht der einflussreiche Bundesanwalt für Manhattan, Berman, der unter anderem Ermittlungen gegen Vertraute des Präsidenten führte. Am späten Abend teilte Justizminister Barr mit, Trump habe Berman entlassen. Zuvor hatte der Minister erklärt, der Staatsanwalt habe seinen Posten aufgegeben - was dieser allerdings umgehend mit den Worten zurückwies, weder sei er zurückgetreten noch habe er die Absicht, dies zu tun. Er werde vielmehr im Amt bleiben, bis vom US-Senat ein Nachfolger für ihn eingesetzt worden sei. Bis dahin liefen seine Ermittlungen alle ohne Untaerbrechung weiter.



Berman leitet eine Abteilung, die unter anderem für Verdachtsfälle von Finanz-Kriminalität an der Wall Street und Korruption in der Regierung zuständig ist.