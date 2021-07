Das US-Justizministerium hat die Finanzbehörden angewiesen, die Steuerunterlagen des früheren Präsidenten Trump einem Ausschuss des Repräsentantenhauses auszuhändigen. Zur Begründung hieß es, das Parlament habe ein zwingendes Interesse, zu klären, ob Trump unzulässige Gelder aus dem Ausland angenommen habe oder durch ausländische Nationen oder etwa persönliche wirtschaftliche Verwicklungen beeinflusst gewesen sei.

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Pelosi, begrüßte die Entscheidung als einen Sieg für den Rechtsstaat. Im Widerspruch zu politischen Gepflogenheiten in den USA hatte der Republikaner Trump seine Steuererklärung weder als Kandidat noch später als Präsident öffentlich gemacht. Er wehrte sich bis vor das Oberste Gericht gegen eine Herausgabe.

Trump wollte Wahl offiziell für "korrupt" erklären lassen

Wie die "New York Times" berichtet, soll Trump das Justizministerium gedrängt haben, die von ihm verlorene Wahl für korrupt erklären zu lassen. Die Zeitung schreibt unter Berufung auf eine Gesprächsmitschrift aus dem Justizministerium, auf diese Weise habe Trump das Ergebnis mit Hilfe seiner Verbündeten im Kongress noch kippen wollen.



Er soll demnach im Dezember in einem Telefonat den damaligen Justizminister Rosen und dessen Stellvertreter aufgefordert haben, die Wahl als korrupt zu deklarieren. Die Mitschrift war einem Ausschuss des Repräsentantenhauses zur Verfügung gestellt worden. Der Ausschuss untersucht die angeblichen Bemühungen Trumps, die Wahl zu diskreditieren oder durch politische Machenschaften zu kippen. In der Regel stellt die Regierung dem Kongress keine Notizen zu Gesprächen des Präsidenten mit Kabinettsmitgliedern zur Verfügung. In diesem Fall verzichtet das Justizministerium der Zeitung zufolge auf die Geheimhaltung, weil es sich um mögliche Vergehen eines Ex-Präsidenten als Person handelt, nicht um schutzwürdiges Regierungshandeln.

