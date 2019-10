Der US-Kongress hat dem persönlichen Anwalt von Präsident Trump, Giuliani, in der Ukraine-Affäre eine Zwangsvorladung zugestellt.

Drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses fordern Giuliani unter Androhung von Strafe auf, ihnen bis Mitte Oktober Dokumente und Beweismittel zukommen zu lassen sowie ihnen Rede und Antwort zu stehen. Giuliani selbst hatte noch am Wochenende gesagt, er werde nur dann im Kongress aussagen, wenn Trump zustimme. Dagegen betonten die Demokraten, der Anwalt müsse sich als wichtigster Zeuge in der Ukraine-Affäre in jedem Fall den Fragen der Abgeordneten stellen.



Der US-Präsident soll nach Berichten der "New York Times" nicht nur die Ukraine um innenpolitische Hilfe gebeten haben, sondern auch andere ausländische Staats- und Regierungschefs. Trump habe zum Beispiel den australischen Premierminister Morrison gebeten, das Justizministerium möge Informationen über den Beginn der Mueller-Untersuchungen liefern. Ein australischer Diplomat hatte das FBI als erster über russische Einflussnahme auf die US-Wahl informiert.