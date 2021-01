Der Sieg des Demokraten Biden bei der Präsidentschaftswahl in den USA soll heute von beiden Kammern des Kongresses endgültig bestätigt werden.

Die Abstimmungen in Repräsentantenhaus und Senat gelten als Formalie. Allerdings wollen zwölf Senatoren der Republikaner die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses fordern, der eine Prüfung des Wahlergebnisses vornehmen soll. Auch im Repräsentantenhaus wollen zahlreiche Republikaner Einwände gegen das Ergebnis vorbringen. Zudem haben rechtsradikale Gruppen wie die "Proud Boys" Proteste angekündigt. Der scheidende Präsident Trump weigert sich bislang, seine Niederlage bei der Wahl einzugestehen. Die Amtseinführung des designierten Präsidenten Biden soll am 20. Januar stattfinden.



Im Bundesstaat Georgia haben derweil die Stichwahlen um zwei Sitze im US-Senat stattgefunden. Sollten die Demokraten beide Mandate gewinnen, hätten sie im Senat - zusammen mit der Stimme der künftigen Vizepräsidentin Harris - eine Mehrheit, so wie bereits im Repräsentantenhaus.

