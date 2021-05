Der US-Kongress hat ein Gesetz gegen Hassverbrechen an Amerikanern mit asiatischem Hintergrund sowie an Menschen von den Pazifikinseln verabschiedet.

Das Repräsentantenhaus billigte die Vorlage mit breiter Mehrheit. Im April hatte bereits der Senat zugestimmt. Präsident Biden hat angekündigt, das Gesetz zu unterschreiben. Es soll die Überprüfung von Hassverbrechen durch das Justizministerium beschleunigen. So werden Darlehen für die Strafverfolgungsbehörden verfügbar gemacht, um bei der Untersuchung zu helfen.



In den USA gibt es seit Beginn der Coronavirus-Pandemie zunehmend Angriffe gegen Menschen mit asiatischem Hintergrund. Viele machen dafür Ex-Präsident Trump mitverantwortlich, der das Coronavirus wiederholt als "China-Virus" bezeichnet hatte, weil es erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan festgestellt wurde.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.