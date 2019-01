Mitglieder des US-Kongresses dürfen Regierungsmaschinen vorerst nur mit schriftlicher Genehmigung des Stabschefs im Weißen Haus nutzen.

Das geht aus einem Memo des zuständigen Büros in Washington hervor. Hintergrund ist der Haushaltsstreit, der zu einem Stillstand der Arbeit in einem Teil der Regierungsbehörden geführt hat.



Präsident Trump hat bereits gestern der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses - der Demokratin Pelosi - die Nutzung einer Militärmaschine untersagt. Er schrieb in einem offenen Brief an Pelosi, angesichts von 800.000 Arbeitskräften, die gerade nicht bezahlt würden, stimme sie sicher zu, ein solches PR-Event zu verschieben. Pelosi wollte nach Europa zu einem Gespräch mit der Außenbeauftragten Mogherini fliegen und danach die US-Truppen in Afghanistan besuchen.