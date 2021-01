Bundestagspräsident Schäuble prüft nach den Unruhen in Washington mögliche Konsequenzen für den Schutz des Bundestages.

Wie die Bundestagsverwaltung mitteilte, soll in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen sowie dem Land Berlin und dem Bundesinnenministerium darüber beraten werden, welche Schlussfolgerungen aus den Vorfällen in Washington zu ziehen sind. Dazu sei bei der deutschen Botschaft in den USA ein Bericht angefordert worden, wie es zu den Ereignissen kommen konnte.



In einem Schreiben an die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, erklärte Schäuble, Deutschland nehme großen Anteil an den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die mit den Exzessen eines gewaltbereiten Mobs am und im Kapitol eine dramatische und besorgniserregende Zuspitzung erfahren hätten. Dieser Mob sei durch einen abgewählten Präsidenten aufgeputscht worden, so Schäuble.

