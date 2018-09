Das Washingtoner Center for Law and Social Policy lehnt Pläne der US-Regierung ab, die Regeln für die Vergabe dauerhafter Aufenthaltsgenehmigungen zu verschärfen.

Die geplante Neuregelung veweigere normal arbeitenden Menschen einen Platz in Amerika, erklärte das Institut. Das Center for Law and Social Policy vertritt in den USA die Interessen der Geringverdiener. Wie das US-Heimatschutzministerium mitteilte, sollen sogenannte Green-Cards künftig nur noch an Personen gehen, die voraussichtlich keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen werden. Die verschärften Vorgaben könnten jährlich mehr als 380.000 Menschen betreffen, die sich um einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA bewerben.