Pläne der US-Regierung zum Umgang mit Umwelt-Studien sorgen gerade für Unruhe in der Wissenschaft.

Die amerikanische Umweltbehörde EPA will in Zukunft nur noch Untersuchungen berücksichtigen, bei denen die Daten komplett transparent gemacht wurden. Das offizielle Ziel dieser Richtlinie ist, Studien, auf die sich zum Beispiel neue Schadstoff-Grenzwerte beziehen, besser nachprüfbar zu machen. Sechs große, renommierte Wissenschaftsjournale haben dafür kein Verständnis. Die Herausgeber von Science, Nature, Cell, PNAS, PLOS und The Lancet kritisieren in einer gemeinsamen Veröffentlichung: Studiendaten könnten nicht in allen Fällen offengelegt werden - zum Beispiel, wenn sie medizinische oder personenbezogene Daten enthalten. Solche Studien seien aber genauso aussagekräftig und wichtig wie andere.



Die EPA will in Zukunft auch grundlegende Studien aus der Vergangenheit nicht mehr berücksichtigen, die ihre Kriterien nicht erfüllen - zum Beispiel, wenn es um den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Asthma geht. Die Fachmagazine nennen das eine "Katastrophe".