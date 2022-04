Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki (Archivbild). (Andrew Harnik/AP/dpa)

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, sagte, Präsident Biden habe zum Ausdruck gebracht, dass er gegen eine Teilnahme Putins an dem Treffen auf Bali sei. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington erklärte, es könne angesichts des Ukraine-Kriegs im Umgang mit Russland in der internationalen Staatengemeinschaft und in internationalen Institutionen keine Rückkehr zur Normalität geben.

Der indonesische Präsident Widodo hatte zuvor erklärt, dass Putin am G20-Gipfel auf Bali teilnehmen werde und dass auch der ukrainische Präsident Selenskyj sein Kommen angekündigt habe. Indonesien hat gegenwärtig die Präsidentschaft der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer inne.

