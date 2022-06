Tiananmen-Massaker

Aktivisten in Hongkong 2020 bei einer Mahnwache für die Opfer des Tiananmen-Massakers (AFP / Anthony Wallace)

Außenminister Blinken sagte in Washington, die Volksrepublik wolle die Erinnerung an den Tag auslöschen. Man werde den 4. Juni aber nicht vergessen - für das chinesische Volk und für alle, die sich weiter gegen Ungerechtigkeit und für Freiheit einsetzten. Er warf der Regierung Menschenrechtsverletzungen vor.

Die chinesische Armee hatte 1989 Studentenproteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking gewaltsam niedergeschlagen. Schätzungen zufolge wurden mehrere Hundert bis mehrere Tausend Menschen getötet. Während Gedenkveranstaltungen auf dem chinesischen Festland verboten sind, hatte das alljährliche Gedenken in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong lange Zeit Tradition. In zahlreichen Städten auf der ganzen Welt sind auch in diesem Jahr Mahnwachen geplant.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.