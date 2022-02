USA kündigen Aktionsplan gegen Krebs an (dpa / picture alliance / CTK Petr Eret)

Die Sterblichkeitsrate solle in den kommenden 25 Jahren mindestens halbiert werden, teilte das Weiße Haus mit. Es sei möglich, sich ein so ehrgeiziges Ziel zu setzen, weil es jüngst Fortschritte in der Krebstherapie gegeben habe, hieß es. Hilfreich wären zudem die Lehren aus der Corona-Pandemie für die öffentliche Gesundheit. Ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Krebs sei das frühzeitige Entdecken der Krankheit. US-Präsident Biden will die Vorhaben heute persönlich vorstellen.

Zu dem Aktionsplan gehört die Bildung eines sogenannten Krebskabinetts und ein Gipfeltreffen mit führenden Vertretern von Regierung, Patientenorganisationen und Pharmakonzernen. Das Weiße Haus verwies in diesem Kontext auch auf die Entwicklung der Corona-Impfstoffe, von denen die Krebsforschung profitieren könne. Diesen Nutzen hat auch das deutsche Unternehmen Biontech schon mehrfach betont.

