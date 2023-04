Es ist der jüngste Schritt der USA in dem Bemühen, den wachsenden Einfluss Chinas im indopazifischen Raum einzudämmen. Die neue Botschaft in der Hauptstadt Port Vila wird bereits die fünfte diplomatische Mission sein, die die USA in den vergangenen drei Jahren in der Region entweder bereits eröffnet oder einzurichten angekündigt haben.

Das US-Außenministerium erklärte, eine permanente diplomatische Vertretung in Vanuatu ermögliche es, die Beziehungen mit dem Inselstaat zu vertiefen. Dazu zählten auch Anstrengungen, die Klimakrise zu bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.