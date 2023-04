An dem geplanten Großmanöver mit den USA und anderen Staaten ist auch die Bundeswehr beteiligt (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Teile der Übung würden sich über zehn verschiedene europäische Länder erstrecken, kündigte eine Sprecherin des amerikanischen Verteidigungsministeriums an. Demonstriert werden solle unter anderem die Fähigkeit, kampftaugliche Truppen und Ausrüstung schnell zu verlegen. An dem Manöver mit dem Namen "Defender 2023" würden neben rund 9.000 US-Soldaten 17.000 Soldaten verbündeter Staaten teilnehmen. Die Übung beginne am 22. April, hieß es weiter.

