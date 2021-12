Olympische Winterspiele USA kündigen politischen Boykott an

Die USA haben angekündigt, die Olympischen Winterspiele in Peking nächstes Jahr politisch zu boykottieren. Das Weiße Haus in Washington erklärte, es gehe um eine Verweigerung auf der Ebene der Politik. Die Sportlerinnen und Sportler der USA würden an den Olympischen Wettbewerben dennoch teilnehmen.

06.12.2021